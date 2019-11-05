Киев, , 11:21 — REGNUM На Украине вряд ли возможны реальные массовые протесты из-за урегулирования конфликта в Донбассе по тому варианту, на котором настаивают нынешние власти страны.

Об этом заявил политический эксперт, доктор юридических наук, бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в интервью газете «Факты», материал был опубликован 4 ноября.

В частности, отвечая на вопрос, возможно ли скорое проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, Бабин заявил:

«Если нас дожмут, чтобы мы пошли на все условия Минска, то я этого не исключаю. Никто извне не будет мешать Украине их «провести».

На замечание о том, что на Украине много противников такого варианта развития событий и наверняка будут протесты, политик сказал следующее:

«Честно говоря, не уверен, что возможны реальные массовые протесты… Возможно, общество будет спровоцировано или раскачано извне. Но обычно у нас такие протестные ситуации возникают уже после того, как событие состоялось. А может и вообще ничего не начаться, потому что люди в своей основной массе согласны на всё что угодно, лишь бы их вечернее пиво, которое они пьют, придя с работы, не подорожало на 5 гривен».

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава комитета Верховной рады по международным отношениям, народный депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что благодаря проведению выборов в Донбассе, которые возможны после завершения активных военных действий, Украина сможет получить своих представителей в этом регионе — «с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога, в отличие от нынешних московских назначенцев».

Президент Зеленский в октября заявлял, что выборы в неподконтрольном сейчас Киеву Донбассе должны пройти по украинскому законодательству, с доступом кандидатов украинских политических сил, украинских СМИ и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами.