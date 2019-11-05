Киев, , 11:17 — REGNUM Через несколько недель на Украину прибудет партия снайперских винтовок из Канады, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 4 ноября в интервью информационному агентству «Укринформ».

"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не с канадской стороны, а у партнёров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет на Украине», — рассказал он.

Боднар отметил, что во время визита представителей Украины в Канаду дипломаты обсудили потребности ВСУ, чтобы канадская сторона понимала, что именно следует поставлять.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки винтовок из Канады обсуждались на высшем уровне ещё в 2018 году, однако до сих пор канадское оружие на Украину не поставлялось.

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