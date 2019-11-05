Киев, 5 ноября 2019, 11:17 — REGNUM Через несколько недель на Украину прибудет партия снайперских винтовок из Канады, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 4 ноября в интервью информационному агентству «Укринформ».
Боднар отметил, что во время визита представителей Украины в Канаду дипломаты обсудили потребности ВСУ, чтобы канадская сторона понимала, что именно следует поставлять.
Как сообщало ИА REGNUM, поставки винтовок из Канады обсуждались на высшем уровне ещё в 2018 году, однако до сих пор канадское оружие на Украину не поставлялось.
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