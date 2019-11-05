Киев, , 11:08 — REGNUM Сторонникам евроатлантической интеграции Украины надо бояться сценария с формальным прекращением политики расширения НАТО, заявил политический эксперт, главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Размышления эксперта опубликованы 5 ноября в блоге на сайте украинского издания «Сегодня».

Белесков отмечает, что чем больше на Украине будут возникать проблемы с реформами, тем больше на Западе (особенно в Западной Европе) будет сторонников геополитического modus vivendi с Россией.

«Соответствующий план примирения, в том числе, можно организовать при прекращении политики открытых дверей НАТО, на что Украине будет очень трудно влиять… Надо бояться больше именно такого сценария…, а не примирения Украины и РФ, и отказа первой от членства в НАТО с возвращением к внеблоковости. Последнее будет сделать значительно труднее в условиях неготовности РФ отказаться от политики давления на Украину, включая создание военной инфраструктуры вблизи границ нашей страны», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, если Киев действительно настроен двигаться ко вступлению в альянс, власти страны должны выполнять на практике закон о национальной безопасности, а также эффективно реформировать сектор безопасности и обороны.

«Как следствие, у нас будут аргументы даже для самых ярых скептиков относительно украинской евроатлантической интеграции — мы не на словах, а на деле движемся в НАТО», — подчеркнул политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о начале разработки «дорожной карты» приведения Вооруженных сил Украины к взаимосовместимости с армиями стран — членов НАТО. Министр подчеркнул, что для его ведомства в настоящий момент главной задачей является достижение военных критериев членства в НАТО, что надо сделать в какой-то «обозримый срок».

«И этот срок должен быть понятным как для наших граждан, так и для наших партнеров, для наших военных», — уточнил Загороднюк.

В рамках визита на Украину, который состоялся 30−31 октября, генсек альянса Йенс Столтенберг в одном из телеинтервью заявил, что Украина вскоре будет членом НАТО.