Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пообещала выплатить денежное вознаграждение в размере до $20 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение пропавшего в Иране в 2007 году бывшего сотрудника ФБР Роберта Левинсона. Об этом сообщает Associated Press.

«Мы объявляем вознаграждение в размере до $20 млн за достоверную информацию, которая поможет установить местонахождение (Левинсона)», — сказал представитель американской администрации высокого ранга.

Как сообщало ИА REGNUM, Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года. В США утверждают, что его взяли в заложники, а к этому непосредственно причастны власти Ирана. В свою очередь в Тегеране отрицают факт задержания экс-агента.

Напомним, ранее в США заявили, что Иран «на протяжении сорока лет использовал задержания и захват заложников в качестве инструмента государственной политики», и это «практика, продолжающаяся и по сей день».

Соединённые Штаты, в частности, требуют от Ирана освобождения «Роберта Левинсона, Сиамака и Бакера Намази, которые были захвачены при администрации Барака Обамы, а также всех американцев, незаконно находящихся под стражей в Иране».