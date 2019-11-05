Амстердам, , 10:52 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария находится с официальным визитом в Нидерландах, где прошла встреча Гахарии с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. После главы правительств выступили на совместной пресс-конференции. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Рютте заявил, что визит главы грузинского правительства является историческим и подтверждает высокий уровень отношений между двумя странами. Также премьер Нидерландов отметил, что Грузия стала образцовой страной для региона, поэтому является ключевым партнером Нидерландов и Евросоюза.

«Ваш визит действительно исторический, поскольку мы впервые принимаем премьер-министра Грузии в формате двустороннего визита в Нидерланды. Ваш визит является подтверждением того, что отношения между нашими странами никогда не были на таком высоком уровне. Нидерланды являются одним из крупнейших торговых партнеров Грузии и мы на втором месте по инвестициям. Мы абсолютно уверены в будущем вашей страны. Мы уверены в сильной макроэкономической стабильности вашей страны, росте ее экономики и осуществленных реформах», — заявил премьер-министр Королевства Нидерландов.

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