Амстердам, 5 ноября 2019, 10:52 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария находится с официальным визитом в Нидерландах, где прошла встреча Гахарии с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. После главы правительств выступили на совместной пресс-конференции. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Рютте заявил, что визит главы грузинского правительства является историческим и подтверждает высокий уровень отношений между двумя странами. Также премьер Нидерландов отметил, что Грузия стала образцовой страной для региона, поэтому является ключевым партнером Нидерландов и Евросоюза.
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