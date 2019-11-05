Рига, , 10:51 — REGNUM 7 ноября у здания парламента в Латвии должна состоятся акция протеста медиков. Планируется, что в ней примут участие около 2000 человек. Об этом пишет 5 ноября портал LSM.

Акцию организуют сразу несколько объединяющих медиков организаций: Профсоюз работников медицины и социальной опеки и Ассоциация молодых врачей.

Глава последней, Карлис Раценс, заявил, что медики не готовы к компромиссам. По его словам, в акции примут участие врачи и работники медицины не только из Риги, но и из Тукумса, Мадоны. Балви, Гулбене, Елгавы, Лиепаи. Чтобы не нарушать закон о забастовках, и в знак солидарности на 15 секунд сирены включат машины скорой помощи, добавил он.

Сегодня, накануне акции, должна пройти встреча премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша с представителями медиков. Коалиция, по словам премьер-министра страны, еще работает над решением проблемы повышения зарплат врачей и медицинского персонала. Кариньш считает, что вопрос нужно решать путём переговоров, а не противостояния, и надеется, что медики поддержат эту позицию.

Один из лидеров оппозиции и бывший министр экономики Латвии Вячеслав Домбровский из фракции «Согласия» считает, что деньги в бюджете страны на повышение зарплат медикам есть. Просто правительство распределяя 760 млн евро выбрало другие приоритеты, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Латвии был принят закон об индексации оплаты труда работников медицины. На это требуется 120 млн евро, в бюджете 2020 года правительство страны выделило лишь 42 млн. Эта позиция возмутила врачей.