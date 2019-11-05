Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон способна возглавить президентскую гонку на выборах 2020 года, если выставит свою кандидатуру от Демократической партии. Это следует из результатов социологического опроса Harvard Harris, который был проведён в конце октября 2019 года, передаёт RT.

Авторы опроса предложили респондентам высказаться о предпочтениях в случае, если демократы выставят на выборы сразу трёх новых кандидатов: Хиллари Клинтон, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и бывшего госсекретаря США Джона Керри.

Лидерство, согласно опросу, останется за Байденом, которого поддержат 19% избирателей-демократов. Однако отрыв Клинтон оказался совсем небольшим — 18%. За Керри и Блумберга готовы проголосовать 8% и 6% респондентов соответственно. Без участия новых кандидатов 33% респондентов, сторонников демократов, проголосовали бы за Байдена.

«Тот факт, что снова вспомнили о кандидатуре Хиллари Клинтон, — показатель глубокого кризиса в Демократической партии», — полагает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

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