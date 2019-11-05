Москва, 5 ноября 2019, 10:45 — REGNUM Законопроект, позволяющий регионам расширять объем бесплатной юридической помощи, внесли в Госдуму заксобрание Башкирии и депутат Госдумы Рафаэль Марданшин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.
Предлагается наделить субъекты РФ правом устанавливать законом дополнительные случаи оказания бесплатной юридической помощи, предоставляемой адвокатами как участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.
Сейчас оказание бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, возможно исключительно в случаях, установленных федеральным законом и иными федеральными законами. Норма, позволяющая оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь адвокатами в случаях, которые могут быть предусмотрены законами субъектов Российской Федерации, в федеральном законе отсутствует.