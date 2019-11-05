Пекин, , 10:39 — REGNUM Китайская Народная Республика призвала мировые страны противостоять протекционизму и унилатерализму для построения мировой экономики, которая основана на принципах открытости и сотрудничества. Об этом 5 ноября заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Китайской международной импортной выставки в Шанхае.

«Нам необходимо продолжать основанное на открытости развитие, углублять обмены и сотрудничество, держаться за руки, а не разжимать руки; разрушать стены, а не строить их; противостоять протекционизму и унилатерализму», — цитирует ТАСС председателя КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ учитывает в своих прогнозах и планировании внешнеэкономические вызовы.

«Сама система глобальной торговли, которая формировалась на протяжении десятилетий, сейчас находится под ударом, сталкивается с серьёзными вызовами — это торговые войны с участием крупнейших стран, рост протекционистских настроений, использование политических инструментов недобросовестной конкуренции», — сказал он.

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