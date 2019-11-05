Киев, , 10:31 — REGNUM Украинский телеведущий Игорь Кондратюк призвал СБУ не допустить выступлений нескольких иностранных исполнителей на Украине. Об этом он заявил 4 ноября в эфире телеканала Oboz.TV.

Речь шла о шведском музыканте Dr. Alban, которого внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец» за выступления в Крыму, а также о российской исполнительнице Любови Успенской, которая лестно отзывалась о президенте России Владимире Путине.

Кондратюк обвинил главу СБУ Ивана Баканова в некомпетентности.

«Это позорно. Это значит, люди (сотрудники СБУ — ИА REGNUM) не на своём месте. Это значит, люди думают … Что я вам могу ещё весёлого сказать?» — добавил телеведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кондратюк заявил, что после захвата Донбасса Украиной жителям Донбасса нужно дать возможность покинуть регион, а тех, кто всё же останется, он предложил лишить избирательных прав.

Напомним, Крым добровольно вошёл в состав РФ в марте 2014 года после того, как в Киеве произошёл госпереворот. Украинские правоохранительные органы продолжают считать Крым территорией Украины и запрещают въезд иностранцам, которые посещали полуостров, минуя украинскую границу.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинский телеведущий призвал лишать жителей Донбасса избирательных прав