Краснодар, , 10:18 — REGNUM Николай Долуда — заместитель губернатора Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска — назначен на должность атамана Всероссийского казачьего общества. Соответствующий указ подписал 4 ноября президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Долуду Николая Александровича атаманом Всероссийского казачьего общества. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.

Николай Долуда занимает пост заместителя губернатора Краснодарского края с 2006 года. Как сообщало ИА REGNUM, о предстоящем назначении он сам сообщил в сентябре, отметив, что отъезд в Москву состоится не ранее ноября-декабря, поскольку не решен вопрос финансирования Единого казачьего войска, а также неизвестно, кто займет место главы Кубанского казачьего.

Читайте ранее в этом сюжете: Кубанское казачье войско покидает атаман