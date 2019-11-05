Москва, , 10:03 — REGNUM Полномочия правоохранительных органов для борьбы с беспилотниками обсудят на заседании круглого стола в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

Беспилотник Don Ramey Logan

«Наши правоохранительные органы должны иметь все необходимые полномочия, чтобы пресекать незаконные полеты беспилотников, которые угрожают безопасности граждан», — заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

По его словам, сообщения об опасном сближении неопознанных беспилотников с взлетающими или садящимися самолетами регулярно поступают из российских и зарубежных аэропортов.

«Лётчики МЧС и Минообороны во время спасения людей в зоне наводнения в Иркутской области этим летом также встречали на своем пути запущенные с нарушением правил дроны. И хорошо, что эти встречи закончились без трагических происшествий», — указал он.

Пискарёв также вспомнил, к каким трагическим последствиям привело недавно столкновение пассажирского самолета с птицами.

«Нетрудно представить, что произойдет, если в самолет врежется беспилотный аппарат, управляемый неумелым оператором или злоумышленником», — пояснил депутат.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве правоохранительных органов сбивать беспилотники.