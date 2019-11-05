Бангкок, , 10:07 — REGNUM США будут совместно с Южной Кореей продолжать стремиться к денуклеаризации Корейского полуострова. Надежду на это выразил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в письме своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину по случаю смерти его матери, сообщает администрация президента Республики Корея.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я надеюсь, что я и господин президент сможем вместе двигаться к достижению общей цели по денуклеаризации КНДР и мира на Корейском полуострове», — написал Трамп в письме после того, как выразил соболезнования по поводу кончины матери Мун Чжэ Ина.

Трамп также выразил надежду на соединение семей Юга и Севера Кореи.

Отмечается, что документ был передан южнокорейскому лидеру во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке.

Напомним, на саммите прорабатывается соглашение свободной торговли между странами региона.