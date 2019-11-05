Симферополь, 5 ноября 2019, 10:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Еремеева от должности руководителя главного управления МЧС по Республике Крым. Соответствующий указ опубликован 4 ноября на официальном портале правовой информации.
Кто будет исполнять обязанности руководителя крымского управления не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года президент России отправил в отставку министра внутренних дел по Республике Крым Сергея Абисова и руководителя главного управления МЧС по Республике Крым Сергея Шахова, назначив на его место Александра Еремеева.