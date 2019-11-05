Челябинск, , 09:49 — REGNUM В Челябинской области назначен заместитель председателя регионального суда. Должность заняла Светлана Шигапова, говорится на официальном портале правовой информации.

Указ подписал президент России Владимир Путин.

Как пишет Накануне.Ru, Светлана Шигапова работает судьёй облсуда с февраля 2011 года. А в октябре Высшая квалификационная коллегия судей объявила конкурс на замещение должности зампреда облсуда.

Отметим, сам облсуд возглавляет Вячеслав Малашковец. Он был назначен в сентябре 2018 года.