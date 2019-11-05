Тверь, , 09:46 — REGNUM Александр Кузьмин назначен на должность руководителя Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области. Указ о назначении 4 ноября подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить полковника внутренней службы Кузьмина Александра Николаевича — начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области», — говорится в документе.

Александр Кузьмин родился в 1958 году, с 1982 года служит в органах внутренних дел, с 2011 года работает в НИИ ФСИН России.

Ранее Управлением ФСИН по Тверской области руководил подполковник внутренней службы Павел Федоров.