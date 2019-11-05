Ереван, , 09:45 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выдвинут на пост председателя ПА ОДКБ. С такой инициативой выступил спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков.

Киргизия председательствует в ОДКБ в 2019 году.

Решение об избрании будет приниматься на сессии ПА ОДКБ, которая состоится 5 ноября в Ереване.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рабочий визит председателя ПА ОДКБ, спикера Госдумы Вячеслава Володина в Армению проходит 4−5 ноября.

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