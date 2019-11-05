Киев, , 09:45 — REGNUM В среднесрочной перспективе тарифы на электроэнергию для населения и предприятий Украины будут уравнены. Об этом, как передает телеканал ICTV, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.

Он рассказал, что на Украине никогда не будет ни европейских зарплат, ни развитого рынка, если не будет побеждено перекрёстное субсидирование:

«Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность — и это цепная реакция», — рассказал чиновник.

Он считает, что разница в стоимости электроэнергии для населения и промышленности является «раковой опухолью», которая «убивает украинскую экономику».

«Другого пути, чем выровнять цены для населения и для промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе не существует», — подытожил Тарасюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.

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