Гонконг, Китай, , 09:28 — REGNUM Вероятность новых массовых беспорядков может привести к переносу выборов депутатов районных советов, запланированных в Гонконге на 24 ноября. Об этом сообщает 5 ноября газета South China Morning Post со ссылкой на источники в правительстве.

Сомнения в справедливости выборов могут возникнуть, если хаос в близлежащих районах не позволит избирателям добраться до участков. Также недопустимы нападки или преследования кандидатов, пояснили они.

Уточняется, что местные законы позволяют отложить выборы не более, чем на две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге начались в начале лета из-за попыток властей принять закон о выдаче правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отказ администрации Гонконга от этой инициативы, радикальные оппозиционеры готовы продолжать выступления.

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