Смоленск, , 09:19 — REGNUM Прокурором Смоленской области на срок в пять лет назначен Сергей Карапетян, ранее занимавший пост заместителя прокурора Красноярского края. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин 4 ноября, текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

О Сергее Карапетяне известно, что он закончил юридический факультет Ростовской государственной экономической академии в 2000 году, тогда же начал службу в прокуратуре. Последнее место работы — должность заместителя прокурора Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний прокурор Смоленской области Евгений Полонский был отправлен в отставку в сентябре 2019 года указом президента. Тогда же Карапетяна называли наиболее вероятным претендентом на этот пост.

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