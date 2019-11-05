Пекин, , 09:18 — REGNUM Требование об отмене пошлин на китайские товары, введённых в сентябре Соединёнными Штатами, предъявил Китай перед возможным заключением с США торговой сделки. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

Речь идёт о тарифе в 15%, который действует с 1 сентября на китайские товары стоимостью $112 млрд. Пока решения на этот счёт не принято.

Кроме того, Пекин ждёт отмены или по меньшей мере сокращения тарифа в 25%, действующего в отношении товаров стоимостью $250 млрд. Такое решения пока не ожидается, отмечают собеседники издания.

Как сообщало ИА REGNUM, противостояние Китая и США в торговой сфере обострилось в 2018 году, теперь же стороны, согласно заявлениям, подошли к заключению соглашения. Американский президент Дональд Трамп в начале ноября пообещал, что договор будет подписан «где-то» в США.

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