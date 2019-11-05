Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Представители Демпартии в Конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, об этом сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке.

Так, были опубликованы стенограммы показаний экс-посла США на Украине Мэри Йованович и бывшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.

В заявлении ведущих расследование комитетов утверждается, что показания содержат сведения о продвижении личных и политических интересов американского лидера через внешнюю политику США.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сенате проходит расследование в отношении президента США Дональда Трампа, результатом которого может стать отстранение его от должности главы государства. Поводом стало обвинение анонимного информатора, заявившего об оказываемом Трампом давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью опорочить политического конкурента на предстоящих президентских выборах.

Однако эксперты отмечают, что импичмент маловероятен, так как провести это решение через сенат практически невозможно. Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. На данный момент наиболее вероятным противником Трампа на выборах будет бывший вице-президент США Джо Байден.

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