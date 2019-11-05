Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Администрация президента США поддерживает Украину в деле борьбы с коррупцией, в оборонной сфере, а также в сфере защиты прав и свобод жителей Украины, заявил государственный секретарь США Майкл Помпео 4 ноября в интервью радио KCMO.

«Прежде всего, это страна с глубокой историей коррупции. И наша миссия, миссия нашего посла, миссия господина Волкера (бывший спецпредставитель президента США по Украине КуртВолкер)была очень чёткой — она заключалась в создании набора инструментов, чтобы новое руководство… могло достичь того, о чём они заявили во время кампании, а именно — уменьшение риска коррупции», — рассказал он.

Помпео напомнил, что администрация предыдущего президента США Барака Обамы отказались предоставить Украине оружие после начала гражданской войны.

«Мы также обеспечили украинскую сторону технической помощью, которую предыдущая администрация отказалась предоставлять», — сообщил глава госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший посол США на Украине Мари Йованович рассказал, что экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко и личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пытались отстранить её от должности.

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