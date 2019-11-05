Вашингтон, 5 ноября 2019, 09:21 — REGNUM Администрация президента США поддерживает Украину в деле борьбы с коррупцией, в оборонной сфере, а также в сфере защиты прав и свобод жителей Украины, заявил государственный секретарь США Майкл Помпео 4 ноября в интервью радио KCMO.
Помпео напомнил, что администрация предыдущего президента США Барака Обамы отказались предоставить Украине оружие после начала гражданской войны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший посол США на Украине Мари Йованович рассказал, что экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко и личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пытались отстранить её от должности.
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