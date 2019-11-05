Киров, , 09:13 — REGNUM ГУ МЧС по Кировской области осталось без начальника. От должности освобождён генерал-майор Михаил Лихачёв, который работал на посту шесть лет. Соответствующий указ подписал 4 ноября президент России Владимир Путин.

Михаил Лихачёв руководил ведомством с октября 2013 года, ранее он работал первым заместителем начальника ГУ МЧС по Саратовской области. В 2015 году он получил звание генерал-майора.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября 2019 года глава государства Владимир Путин снял с должности 11 генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и других силовых структур.

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