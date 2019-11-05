Вашингтон, , 09:18 — REGNUM На зависимость космической программы США от российских двигателей РД-180 указало американское аналитическое издание по военно-политической тематике National Interest в своей статье «Новая космическая гонка началась, и Россия лидирует».

Журналисты издания отмечают, что Россия якобы является «угрозой» для безопасности США, а полеты в космос американских ракет до сих пор зависят от российских двигателей.

В статье отмечается, для того, чтобы снизить «опасную зависимость от противника» Конгресс США принял решение прекратить использовать ракетные двигатели из России к 31 декабря 2022 года, но есть вероятность, что будет отсрочка до 2024 года.

В материале издания приветствуется жесткая антироссийская позиция, которую занял президент США Дональд Трамп.

Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что в России постараются помочь с доставкой астронавтов США на МКС.