Копенгаген, , 09:08 — REGNUM Правительство Дании заявило о своем намерении исправить ситуацию с датской флорой и фауной, которая, по мнению властей, находится под угрозой из-за инициатив предыдущего правительства. С этой целью правительство созывает представителей политических кругов и заинтересованных организаций на собрание в Мариенборге 5 ноября.

«Население Дании избрало нас с надеждой, что мы обратим больше внимание на вопросы, связанные с климатом и защитой окружающей среды. Мы хотим сохранить в Дании нетронутые уголки природы, расширить ареалы проживания диких животных», — заявила министр по защите окружающей среды Дании Леа Вермелин. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Правительство Дании предлагает разработать пакет мер для предотвращения вымирания животных и растений. Ожидается, что этот план будет представлен ближе к сентябрю 2020 года. По мнению представителей Датского союза защиты природы, данная задача станет важнейшей для действующего министра.