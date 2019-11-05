Копенгаген, , 09:16 — REGNUM Министр финансов Дании Николай Ваммен после очередного раунда переговоров по поводу государственного бюджета на 2020 года заявил, что правительство отказалось от своих планов сэкономить на датских частных школах 44,7 млн долларов в год.

«По поводу этого предложения не было единства среди тех партий, которые участвовали в переговорах. Поэтому впредь этот вопрос подниматься не будет», — отметил глава датского ведомства. Изначально правительство предлагало снизить так называемый «управляемый процент» с 76 до 71, который выплачивается властями частным школам, и сэкономить таким образом 44, 7 млн долларов в год. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

«Управляемым процентом» называют ту сумму, которую частные школы получают от государства в расчете на одного ученика. Эта цифра также демонстрирует то, какой процент расходов на учеников власти покрывают вместо самой школы.