Маунтин-Вью, США, , 09:02 — REGNUM Руководство Google не должно иметь деловых связей с нефтегазовыми компаниями, деятельность которых ускоряет глобальное потепление, полагают сотрудники американской компании. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном 4 ноября на сайте публичных объявлений Medium.

Более 1,1 тыс. сотрудников Google поддержали обращение с призывом к руководству отказаться от контрактов, которые позволяли бы другим организациям добывать ископаемое топливо или ускоряли бы такую добычу. Авторы письма также выступили против поддержки руководством исследовательских организаций, несогласных с тем, что климат на Земле меняется, и политиков, для которых борьба за климат не является приоритетной.

Bloomberg уточняет, что ранее одно из подразделений Google работало с компаниями Schlumberger, Chevron и Total в области удаленных компьютерных вычислений. Продолжается ли такое сотрудничество сейчас, не говорится.

Читайте также: Президент Перу призвал к срочным мерам по борьбе с глобальным потеплением

Читайте ранее в этом сюжете: Глобальное потепление может снизить доступность пищи для человека — ученые