Таллин, , 08:49 — REGNUM В Эстонии находятся несколько категорий граждан Украины, общей численностью в 30 тыс. человек, заявила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца, сообщило 4 октября информационное агентство «Укринформ».

"Это квалифицированные работники, которых приглашают в эстонские фирмы: прежде всего IT-специалисты, работники медицинских специальностей, строительный бизнес. И есть неквалифицированные работники, которые приезжают в большинстве своём из Донбасса на сезонные работы», — рассказала она.

Посол отметила, что на консульском учёте официально стоит пять тысяч граждан Украины, но согласно разным источникам, чисто украинских мигрантов в Эстонии составляет около 30 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Союз строительных предприятий Эстонии, опасаясь неконтролируемого потока мигрантов с Украины, предложил их чипировать.

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