Таллин, 5 ноября 2019, 08:49 — REGNUM В Эстонии находятся несколько категорий граждан Украины, общей численностью в 30 тыс. человек, заявила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца, сообщило 4 октября информационное агентство «Укринформ».
Посол отметила, что на консульском учёте официально стоит пять тысяч граждан Украины, но согласно разным источникам, чисто украинских мигрантов в Эстонии составляет около 30 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Союз строительных предприятий Эстонии, опасаясь неконтролируемого потока мигрантов с Украины, предложил их чипировать.
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