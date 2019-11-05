Нью-Дели, , 10:01 — REGNUM 4 ноября глава министерства внутренних дел Индии и президент правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) Амит Шах открыл совместные учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по ведению поисково-спасательных работ в условиях землетрясений. Об этом 5 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своём заявлении Амит Шах подчеркнул, что с 1996 года число жертв природных катастроф в странах ШОС превысило 300 тысяч человек, причём в результате землетрясений погибло 200 тысяч местных жителей. По словам министра южноазиатского государства, обеспечение взаимодействия и обмена опытом в рамках Шанхайской организации сотрудничества представляет особую важность для безопасности жителей стран региона. Амит Шах выразил уверенность в том, что подобные совместные учения позволят силам быстрого реагирования стран ШОС успешно справиться с любыми природными катастрофами.

Напомним, что членами ШОС являются Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны ШОС представляют 40% населения планеты, 20% мирового ВВП и 22% общемировой суши.