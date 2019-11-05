Нур-Султан, , 08:39 — REGNUM Министерство торговли и интеграции Казахстана выразило обеспокоенность в связи с возможными экономическими ограничениями на Украине в отношении казахстанских товаров, сообщили 5 ноября в пресс-службе ведомства.

В Нур-Султане прошли переговоры между заместителем министра развития экономики Украины Тарасом Качка и вице-министром торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушуковой.

Казахстанский министр выразила обеспокоенность в связи с возможным принятием на Украине защитных мер в отношении казахстанских производителей минеральных удобрений и подшипников качения. Киев проводит антидемпинговое расследование в отношении этих предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году АО «ЕПК Степногорск» выиграло тендер на поставки подшипников украинским железным дорогам. Украина импортирует около 2,1 тонн подшипников в год.