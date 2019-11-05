Сринагар, Индия, , 09:04 — REGNUM Содержание кашмирских оппозиционных политиков под стражей в отеле Centaur обойдётся министерству внутренних дел Индии в 26,5 млн рупий (примерно 374 тысячи долларов). Об этом 4 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на руководство указанного отеля.

В официальном заявлении власти Джамму и Кашмира подчеркнули, что в связи с наступлением холодов задержанные политики будут переведены из отеля Centaur «в более комфортные условия». Руководство гостиницы отметило, что Centaur выставил МВД Индии счёт на сумму 374 тысячи долларов, однако представители указанного ведомства сообщили об отказе оплатить его. По словам представителей МВД южноазиатского государства, «с 5 августа отель Centaur был временно превращен в тюрьму», а потому власти выплатят лишь по 800 рупий (11,29 долларов) в день за содержание каждого задержанного, в то время как руководство отеля выставил счёт по тарифу 5 000 рупий на человека в день (70,57 долларов).

Массовые аресты оппозиционеров в индийском Джамму и Кашмире начались после того, как 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир. Впоследствии МВД Индии распорядилось о помещении наиболее влиятельных деятелей местной оппозиции под стражу в целях поддержания общественного порядка в регионе.