Москва, , 08:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал указ об освобождении от должности главы МВД по Карачаево-Черкесии генерал-майора Игоря Трифонова. На посту министра внутренних дел северокавказской республики он проработал чуть больше двух лет.

Напомним, Трифонов был назначен в Карачаево-Черкесию в июне 2017 года. Он сменил на посту главы МВД республики Казимира Боташева, который был назначен заместителем начальника главного штаба войск Национальной гвардии РФ, возглавив разведывательное управление.

Трифонов до назначения министром МВД Карачаево-Черкесии работал в должности начальника управления МВД России по Екатеринбургу с 2011 года. В Черкесск он прибыл в должности полковника.

Увольнение министра ряд источников связывает с громким уголовным делом отца и сына Арашуковых. Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков — советник главы «Газпром межрегионгаза» арестованы в январе 2019 года по подозрению в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей. По данным telegram-канала ВЧК-ОГПУ, в связи с делом Арашуковых в отношении министра Трифонова и его заместителя Ансара Боташева была проведена проверка сотрудниками главка МВД.

Отметим, что своим указом от 4 ноября Путин уволил 11 силовиков.