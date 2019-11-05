Улан-Удэ, , 08:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин своим указом 4 ноября назначил на пять лет руководителем Следственного управления СКР по Бурятии генерал-майора юстиции Вячеслава Сухорукова. Об этом говорится в опубликованном документе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом он был освобождён от должности главы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Вячеслав Сухоруков ранее десять лет возглавлял СУ по Бурятии — с 2007 по 2017 год. После перехода на работу в Восточно-Сибирское управление, главным следователем республики в феврале 2018 года был назначен Андрей Кондин, но проработав чуть больше года, он был уволен указом Владимира Путина. С весны 2019 года по настоящее время исполняющим обязанности бурятского управления являлся полковник юстиции Сергей Базаров.

Напомним, Сухоруков является уроженцем Бурятии, родился в 1965 году в Улан-Удэ. В 1987 году по окончании юридического факультета Иркутского государственного университета работал в органах прокуратуры республики. Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Республики Бурятия».

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