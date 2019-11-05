Оренбург, , 08:20 — REGNUM В Оренбурге рабочая группа регионального политсовета «Единой России» признала действия депутата горсовета Алексея Чистякова дискредитирующими «Единую Россию» и наносящими ущерб ее интересам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в реготделении партии.

Несмотря на такой вывод, Чистяков остается в рядах партобъединения. Члены комиссии обратились к президиуму регионального политсовета с предложением о применении к нему партийного взыскания в виде предупреждения. Кроме того, рекомендовано прекратить полномочия Алексея Чистякова как заместителя председателя региональной контрольной комиссии, а самому депутату — сложить полномочия председателя комитета Оренбургского горсовета по местному самоуправлению и правотворчеству.

Напомним, оренбургский депутат в настоящее время находится в спецприемнике. 31 октября к нему применен административный арест за отказ от медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови во время ДТП. Срок ареста — 10 суток.

По данным информресурсов, сам Чистяков утверждает, что в момент аварии был трезв. По словам очевидцев, депутат еле стоял на ногах.

Ранее в реготделении заявили о проверке факта пьянства за рулем, а в случае его подтверждения — о готовности применения наказания вплоть до исключения из партии.

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