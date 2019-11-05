Киев, , 08:16 — REGNUM Для повышения зарплат учителям на Украине нужен больший рост экономики страны, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 4 ноября в эфире телеканала ICTV.

По словам Гончарука, его команда попыталась найти средства на повышения зарплат педагогам, но пришла к выводу, что это невозможно сделать при нынешних темпах роста украинской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины заявил, что страна готова к отопительному сезону, причём повышение тарифов не ожидается.

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