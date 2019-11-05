Киев, , 08:10 — REGNUM Мировое сообщество должно продолжить давление на Россию из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, власти страны семь раз обращались к России с просьбой вернуть задержанные корабли, однако ни на один из запросов Киев и не получил ответа.

«Пока корабли не будут, безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно быть продолжено», — написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива три украинских боевых корабля совершили провокацию. Российские пограничники задержали их за незаконное пересечение госграницы, экипажи были арестованы. Украина назвала такие действия «российской агрессией» и ввела военное положение в десяти областях страны. 7 сентября 2019 года уголовное преследование украинских моряков в России было прекращено. Они были освобождены из-под стражи.

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