Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Американское издание New York Times пытается очернить президента США, отдавая все почести в связи с ликвидацией главы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади собаке. Об этом президент США Дональд Трамп заявил, выступая перед сторонниками в штате Кентукки.

Дональд Трамп Gage Skidmore

« Они представили операцию так плохо, насколько это возможно», — комментирует Трамп публикацию в NYT.

Глава Белого дома отметил, что он любит собак, но осуждает то, что издание отдало больше уважения собаке, чем президенту своей страны.

Трамп также пообещал привести участвовавшее в выслеживании аль-Багдади животное в Белый дом.

Напомним, ранее Трамп «рассекретил» собаку, участвовавшую в операции по ликвидации главаря ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поместив ее фото на своей странице в Twitter.