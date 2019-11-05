Пермь, 5 ноября 2019, 06:46 — REGNUM В Пермском крае упраздняют Юрлинский и горнозаводской районные суды. Федеральный закон опубликован на портале правовой информации.
Относящиеся к ведению Юрлинского суда вопросы осуществления правосудия переданы в юрисдикцию Кудымкарского горсуда. Полномочия Горнозаводского райсуда переданы в юрисдикцию Чусовского городского суда.
Согласно закону, в составе Кудымкарского суда должны образовать постоянное судебное присутствие в селе Юрла Юрлинского района, а в составе Чусовского суда — в Горнозаводске.
Расходы на исполнение закона «Об упразднении Юрлинского и Горнозаводского районных судов Пермского края и образовании постоянных судебных присутствий в составе Кудымкарского городского суда и Чусовского городского суда Пермского края» осуществляются за счет федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.