Москва, , 04:23 — REGNUM Подключить к борьбе с российским газопроводом Исландию, Гренландию и Фарерские острова порекомендовал Украине председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя недавнее обращение украинского премьера Алексея Гончарука к Эстонии.

«Украина, не имеющая отношения к «Северному потоку — 2», призвала Эстонию, которая имеет к нему ещё меньше отношения, сообща бороться против проекта, — недоумевает Пушков. — Киеву остаётся подключить к этой борьбе Исландию, Гренландию и Фарерские острова».

Впрочем, сенатор уверен, что с указанными адресатами Киев не найдет взаимопонимания, поскольку у них «больше здравого смысла», чем у Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Эстонию объяснять своим гражданам «негативные последствия «Северного потока — 2» для энергетической безопасности Европы».

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