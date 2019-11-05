Киев, , 03:33 — REGNUM Став главой правительства Украины при президенте Зеленском лидер партии «Батькiвщина» Юлия Тимошенко могла бы спасти украинскую власть. Об этом бывший депутат Веховной Рады Анна Герман заявила в интервью телеканалу «112 Украина».

Политик выразила сожаления в связи с тем, что вероятнее всего Тимошенко не сможет занять в действующей власти соответствующее ей место.

«В этой ситуации, придя как премьер, она могла бы спасти всю эту власть», — отметила Герман, подчеркнув, что в действующей власти «все люди точно без опыта».

Напомним, Анна Герман была депутатом Рады от «Партии регионов», являлась советником президента Украины Виктора Януковича.