Кишинёв, , 03:10 — REGNUM Избранный мэр столицы Молдавии Кишинева Иван Чебан сообщил, что сразу после утверждения мандата приостановит свое членство в Партии социалистов Молдавии. Как передает ИА REGNUM, Чебан также призвал блок ACUM создать коалицию в муниципальном совете Кишинева.

Ион Чебан добавил, что предложит представителям блока ACUM две должности вице-мэров и председателя муниципального совета. Чебан сказал, что будет «мэром для всех» и будет выполнять все обещания, данные в ходе предвыборной кампании, включая борьбу с коррупцией.

По итогам прошедших 3 ноября выборов мэра Кишинева победил социалист Иван Чебан, набравший 52,4% голосов. У кандидата от блока ACUM Андрея Нэстасе — 47,6%.