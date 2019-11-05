Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Около 49% американцев поддерживают процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, следует из данных опросов, проведенных изданиями The Wall Street Journal и NBC News.

Сообщается, что количество граждан, выступающих за отстранение Трампа от должности президента, увеличилось на 6% по сравнению с данными опроса за прошлый месяц.

Порядка 46% граждан США выступают против смешения президента и не хотели бы, чтобы Трамп был осужден. В прошлом месяце такого мнения придерживались на 3% опрошенных больше.

Напомним, в сенате проходит расследование в отношении президента США Дональда Трампа, результатом которого может стать отстранение его от должности. Поводом стало обвинение анонимного информатора заявившего о оказываемом Трампом давлении на президента США Владимира Зеленского с целью опорочить политического конкурента.

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