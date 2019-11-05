Тюмень, , 02:46 — REGNUM В Тюменской области на пост председателя комитета по делам национальностей назначен Владислав Чернов, исполнявший обязанности руководителя ведомства с марта 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Владислав Чернов родом из Макушино Курганской области. В 2004 году окончил юридический факультет Института государства и права Тюменского госуниверситета.

С 2013 года был заместителем председателя областного комитета по делам национальностей Евгения Воробьёва, который ушёл из регионального правительства в начале 2019 года по собственному желанию.