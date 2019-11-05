Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко вместе с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани пытались добиться отстранения от должности посла США на Украине Мари Йованович. Об этом экс-посол США в Киеве рассказала на расследовании в сенате, сообщает CBS News.

Согласно показаниям Йованович, в конце 2018 года Джулиани и Луценко провели ряд встреч в ходе которых в том числе обсуждали смену посла США на более удобного. Причиной для недовольства послужили усилия Йованович по искоренению коррупции в Генеральной прокуратуре Украины.

«Они были заинтересованы в том, чтобы другой посол занял этот пост, — отмечает Йованович. Я думаю, потому что они хотели заниматься бизнесом на Украине».

Сообщается также, что на защиту Йованович должен был выступить госсекретарь США Майк Помпео, однако так и не рискнул это сделать.

Напомним, Мари Йованович покинула должность посла США в Киеве 20 мая 2019 года.