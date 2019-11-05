Киев, , 01:28 — REGNUM Официальный комментарий по поводу посещения ЛНР депутатом Госдумы, председателем партии «Родина» Алексеем Журавлевым опубликовал 4 ноября МИД Украины.

Как следует из опубликованного ведомством сообщения, поездка российского депутата в ЛНР «состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины», в связи с чем в украинском МИДе выражают решительный протест.

По мнению внешнеполитического ведомства Украины, это равно как и все подобные ему посещения «временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и г. Севастополь», являются «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Киев настойчиво рекомендует Москве прекратить нарушать Украинское законодательство.

Ранее сообщалось, что Журавлев посетил место разведения войск в районе Золотого.