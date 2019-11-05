Мехико, , 09:10 — REGNUM Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор исключил, что его страна стоит во главе «антинеолиберального фронта», в ответ на соответствующее заявление главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Президент Мексики отметил, что о его правительстве положительно высказался не только Мадуро, но и президент США Дональд Трамп. «Это не предмет для хвастовства, но ровно то, что говорит президент Мадуро, говорит и президент Трамп. Пять дней назад президент Трамп вновь сослался на Мексику, говоря о проблеме миграции, и отозвался о нашей стране в очень уважительной форме», — подчеркнул политик.

На вопрос журналиста «Готовы ли Вы возглавить [антинеолиберальный] фронт?» президент ответил: «Нет».

«У каждой страны свои собственные реалии, собственная история, именно это составляет принцип самоопределения народов. Мы очень благодарны правительствам мира за их знаки солидарности, у нас всё в полном порядке», — объяснил свой ответ Лопес Обрадор.