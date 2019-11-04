Минск, , 21:28 — REGNUM Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о «не наших войнах» были вырваны из контекста, заявила 4 ноября пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Белоруссия, и Россия — хватит!» — сказала она РИА Новости.

Вместе с тем, добавила она, если кто-то после распада СССР и отрекался от чего-то, то «делалось это не в Белоруссии, а в самой России, и не единожды». При этом примеры Эйсмонт приводить никаких не стала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко в ходе недавней беседы с журналистам в Казахстане заявил, что белорусы и казахи якобы были вынуждены принимать участие в «чужих» войнах и, вообще, эти народы якобы всегда были «под чьей-то плеткой». Среди них белорусский лидер назвал войну 1812 года, Первую мировую и даже Великую Отечественную войну.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Лукашенко, отметил, что ему очень странно слышать такие слова, поскольку «люди жили на территории современных России или Белоруссии, но они защищали свою землю от захватчиков».

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