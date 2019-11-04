Санкт-Петербург, , 21:22 — REGNUM Полковник полиции Дмитрий Баранов назначен заместителем начальника Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — начальником полиции. Соответствующий указ подписал 4 ноября президент России Владимир Путин.

Дмитрий Баранов Https://78.xn--b1aew.xn--p1ai/

Этим же указом Баранов освобожден от должности замначальника ГУ МВД, курирующего Ленинградскую область, которую он занимал в петербургском Главке до настоящего времени.

Дмитрий Баранов родился 6 апреля 1977 года в Курганской области. В 2000 году окончил Академию государственной противопожарной службы МВД России, в 2011 году — Академию Управления МВД России по специальности «юриспруденция».

Начинал службу в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД района Коньково города Москвы. С 2008 года возглавлял ОВД по Обручевскому району Москвы. В 2013 году назначен на должность заместителя начальника УВД по Южному административному округу ГУ МВД России по Москве — начальника полиции.

Вскоре после того, как в феврале 2019 года генерал-майор полиции Роман Плугин — бывший начальник УВД по Южному административному округу Москвы — возглавил ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — Дмитрий Баранов также прибыл в Петербург и стал одним из заместителей начальника Главка.

Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Женат, воспитывает троих детей.

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