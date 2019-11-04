Брюссель, , 20:10 — REGNUM Албания, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению ЕС о продлении индивидуальных санкций в отношении ряда российских физических и юридических лиц, заявила глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини.

«Они (страны, присоединившиеся к решению ЕС о санкциях) обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США и ЕС были введены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Ограничительные меры неоднократно продлевались. Москва, в свою очередь, не оставила эти недружественные шаги без ответа, запретив ввоз ряда продовольственных товаров из стран, поддержавших санкционную войну.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, экономические санкции против России бесперспективны и не работают, а политики, которые к ним призывают, недальновидны.

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